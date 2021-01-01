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Çörek Otu Yağı

Çörek Otu Yağı

EA Ürünleri
Liste Fiyatı : 139,00TL
İndirimli Fiyat : 97,30TL
Kazancınız : 41,70TL
Stokta var
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EA100011
362083
Çörek Otu Yağı
Çörek Otu Yağı
EA Ürünleri
97.30

 

EA marka  ürünler  ne solvent ne de soğuk sıkımdır.
 
Bu yağlar Süperkritik Karbondioksit ( SC-CO2) Ekstraksiyonu yöntemi ile Türkiye’de ilk kez üretildiğinden EA markalı ürünler  katkısız ve doğaldır.

 

ÇÖREK OTU YAĞI (NIGELLA SATIVA / BLACK SEED OIL ) 

Doymamış yağ asitleri - (Omega6, Omega9) - Üzerinde en çok araştırma yapılan tıbbi bitkiler arasında yer alan çörek otunun yararlarını sınırlı bir alanda belirtmek olanaksızdır.

 Çörek otu yağı bünyesinde taşıdığı Doymamış yağ asitleri - (Omega6, Omega9), elementler, enzimler ve vitaminler gibi 100 den fazla öğe ile bu tanımı hak etmektedir.

 

Uyarı:

-Çörek Otu Yağı ilaç değildir, takviye edici gıda ürünüdür.
-Hastalıkların tedavisinde asıl olan doktorunuzun önerileridir.
-Güneş ışığı ile temas ettirilmeksizin, oda sıcaklığında saklanabilir.


Saklama Koşulları:
Oda sıcaklığında, çocuklardan uzak ve güneşten koruyarak saklayınız.

 

Dozaj:

Yetişkinler için günlük 1000 mg’lık 1 kapsül yeterlidir.

 

Kullanım Bilgisi

1 Adet sabah aç karnına ve kahvaltıdan 30 dakika önce kullanılması önerilir. 

*EA ürünleri ilaç değildir. Tedavi amacı ile kullanılamaz.


TAVSİYE EDİLEN TÜKETİM TARİHİ: TEMMUZ 2023

  • Açıklama

    •  

      EA marka  ürünler  ne solvent ne de soğuk sıkımdır.
       
      Bu yağlar Süperkritik Karbondioksit ( SC-CO2) Ekstraksiyonu yöntemi ile Türkiye’de ilk kez üretildiğinden EA markalı ürünler  katkısız ve doğaldır.

       

      ÇÖREK OTU YAĞI (NIGELLA SATIVA / BLACK SEED OIL ) 

      Doymamış yağ asitleri - (Omega6, Omega9) - Üzerinde en çok araştırma yapılan tıbbi bitkiler arasında yer alan çörek otunun yararlarını sınırlı bir alanda belirtmek olanaksızdır.

       Çörek otu yağı bünyesinde taşıdığı Doymamış yağ asitleri - (Omega6, Omega9), elementler, enzimler ve vitaminler gibi 100 den fazla öğe ile bu tanımı hak etmektedir.

       

      Uyarı:

      -Çörek Otu Yağı ilaç değildir, takviye edici gıda ürünüdür.
      -Hastalıkların tedavisinde asıl olan doktorunuzun önerileridir.
      -Güneş ışığı ile temas ettirilmeksizin, oda sıcaklığında saklanabilir.


      Saklama Koşulları:
      Oda sıcaklığında, çocuklardan uzak ve güneşten koruyarak saklayınız.

       

      Dozaj:

      Yetişkinler için günlük 1000 mg’lık 1 kapsül yeterlidir.

       

      Kullanım Bilgisi

      1 Adet sabah aç karnına ve kahvaltıdan 30 dakika önce kullanılması önerilir. 

      *EA ürünleri ilaç değildir. Tedavi amacı ile kullanılamaz.


      TAVSİYE EDİLEN TÜKETİM TARİHİ: TEMMUZ 2023

      çörek otu yağı    çörek    çörek otu    bağışıklık   
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