*EA ürünleri ilaç değildir. Tedavi amacı ile kullanılamaz.





BUĞDAY RUŞEYMİ YAĞI (TRITICUM SATIVUM)

İnsanlığın en temel besinlerinden olan buğdaya besin değerini kazandıran bileşenlerin büyük kısmı buğdayın ruşeyminde bulunmaktadır.

Bu değerli bölüm buğdayın işlenmesi sırasında sınai endişelerle (unun raf ömrünü kısalltığı için ve tüketicinin talebinin beyaz ekmeğe yönelmesi nedeniyle) ayrılmakta, besin değeri yüksek maddeler uzaklaştırılarak un beyazlaştırılmaktadır.

Undan uzaklaştırılan ruşeymden elde edilen ruşeym yağında doymamış yağ asitleri;

(Oleik Asit,Linoleik Asit,Palmitik Asit) Alpha Tokoferol, Beta Tokoferol, Gama Tokoferol içerir.

İçeriğinde bulunan vitaminler, esansiyel yağ asitleri, protein ve mineraller rüşeym yağına çok faydalı katkı yapmaktadır.

Güvenlik Profili:

Uzun yıllardır kullanılmakta olan buğday ruşeymi yağı ve E vitamininin güvenli olduğu kanıtlanmıştır.

Buğday ruşeymi yağı FDA (Amerikan Gıda Örgütü) tarafından GRAS (Generally Recognized As Safe) maddesi olarak belirlenmiş ve ayrıca kozmetik bileşenleri kapsamında da güvenli bir madde olarak listelenmiştir.

Buğday ruşeymi uygulaması sonrasında meydana gelen olumsuz bir durum raporu bulunmamaktadır.



TAVSİYE EDİLEN TÜKETİM TARİHİ: AĞUSTOS 2022

ÇÖREK OTU YAĞI (NIGELLA SATIVA / BLACK SEED OIL )

Doymamış yağ asitleri - (Omega6, Omega9) - Üzerinde en çok araştırma yapılan tıbbi bitkiler arasında yer alan çörek otunun yararlarını sınırlı bir alanda belirtmek olanaksızdır.

Çörek otu yağı bünyesinde taşıdığı Doymamış yağ asitleri - (Omega6, Omega9), elementler, enzimler ve vitaminler gibi 100 den fazla öğe ile bu tanımı hak etmektedir.

Uyarı:

-Çörek Otu Yağı ilaç değildir, takviye edici gıda ürünüdür.

-Hastalıkların tedavisinde asıl olan doktorunuzun önerileridir.

-Güneş ışığı ile temas ettirilmeksizin, oda sıcaklığında saklanabilir.



Saklama Koşulları:

Oda sıcaklığında, çocuklardan uzak ve güneşten koruyarak saklayınız.

Dozaj:

Yetişkinler için günlük 1000 mg’lık 1 kapsül yeterlidir.

Kullanım Bilgisi

1 Adet sabah aç karnına ve kahvaltıdan 30 dakika önce kullanılması önerilir.



*EA ürünleri ilaç değildir. Tedavi amacı ile kullanılamaz.





TAVSİYE EDİLEN TÜKETİM TARİHİ: TEMMUZ 2023







SAKIZ KABAĞI TOHUMU YAĞI (CUCURBITA SP. / PUMKIN SEED OIL CAPSULES)

EA Sakız Kabağı Tohumu yağında, Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Araştırma Merkezi’nin analizlerine göre Linoleik asit oranı % 46,5 E vitamini (Toplam Tokoferol) ise 418 mg/100 g'dır.





KAPSÜL KULLANIM ÖNERİSİ





Yetişkinler İçin: Günde maximum 3 Kapsül 1000 mg (yemeklerden önce)

*EA ürünleri ilaç değildir. Tedavi amacı ile kullanılamaz.





TAVSİYE EDİLEN TÜKETİM TARİHİ: ŞUBAT 2023